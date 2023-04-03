تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره السوري بشار الأسد، تطرقا من خلالها للعلاقات الثنائية وسبل تقويتها.وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، قدم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم".وأضافت الرئاسة: "من جهته بادله رئيس الجمهورية، التهاني باسمه وباسم الشعب الجزائري بمناسبة الشهر الفضيل".وتابعت: "بهذه المناسبة، أطلع فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث، مجددا خالص شكره للجزائر قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب سوريا في محنة الزلزال الذي ضربها منذ شهرين".كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.