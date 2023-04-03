التنمية والشركة الأهلية للتأمين والاتحاد للإعمار والاستثمار يوقعان اتفاقية تعاون توزيع 500 سلة غذائية

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة عاصم خميس والشركة الاهلية للتأمين ممثلة بمديرها العام نسيم أبو محمود وشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار ممثلة برئيس التنفيذي للعمليات نداء الطويل اتفاقية تعاون تهدف إلى خلق اطار تعاون مشترك في مجال توزيع سلات غذائية على الأسر الفقيرة والمنكشفة في شهر رمضان.الوكيل الوزارة عاصم خميس استهل حديثه بتعبيره عن تقديره لهذه المبادرة التي تقوم بها شركة الأهلية وإعمار لافتاً إلى الدور المحوري الذي تحتله المؤسسات في مساندة جهود الحكومة في تحقيق العملية التنموية.وأكد خميس على أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة ذلك انطلاقا من الدور الوقائي والعلاجي والتمكيني المستند إلى النهج المبني على الحقوق بما يضمن الشفافية والعدالة من أجل تدعيم صمود المواطنين والحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي.وقال الوكيل: " نعمل في وزارة التنمية ضمن قوائم بيانات تم الانتهاء من تحديثها العام المنصرف بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع مؤكدا على ان كوادر الوزارة في الميدان على جاهزية تامة لمساعدة المؤسسة بتنفيذ تدخلاتها".ولفت خميس إلى ان الوزارة تعمل مع كل الشركاء في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة من خلال الشراكة والتنسيق ذلك بما يصب في جهود الوزارة الرامية لتحقيق الرؤية التنموية الجديدة لها الهادفة لتمكين الاسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج.بدوره عبّر مدير عام الأهلية نسيم أبو محمود عن سعادتها بالتعاون مع الوزارة واعتمادها كمرجعية اساسية وذلك عن طريق حصولها بشكل دوري ومستمر على القوائم المستهدفة منها.وقالت أبو محمود: " نسعى بشكل دؤوب ومتواصل لتوفير المساعدات العينية والاجتماعية للفئات المهمشة والتي تعتمدها وزارة التنمية ضمن قوائمها".بدورها أكدت ممثلة الاتحاد للاعمار والاستثمار نداء الطويل على عمق العلاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية لافته إلى مواصلة التعاون والشراكة مع الوزارة لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة المسجلة ضمن قوائم الوزارة.وتقضي الاتفاقية إلى العمل على توزيع 500 سلة غذائية للأسر الفقيرة التي تختارها الوزارة بتكلفة اجمالية 50000وشارك في مراسم التوقيع مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة ومن دائرة التمكين الاقتصادي آلاء كنيس ومدير مكتب الوكيل ديما الطويل.