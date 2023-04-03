هيئة الأسرى تهنئ بالإفراج عن المواطن أبو عواد وتجدد مطالبتها بوقف سياسة ابتزاز المرضى



وأشارت هيئة الأسرى إلى أن المواطن أبو عواد هو من الحالات المرضية الخطيرة حيث يعاني من مرض السرطان والفشل الكلوى وأمراض أخرى تستدعى العلاج والمتابعة واعتقاله قد فاقم من معاناته وساهم فى تدهور حالته الصحية.



وطالبت هيئة الأسرى التي كانت منذ البداية تتابع حالة الأسير أبو عواد من خلال الدائرة القانونية لديها، "بضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان خاصة المؤسسات الدولية المتواجدة في الأراضي الفلسطينية لوضع حد لسياسة الاعتقالات التعسفية للمواطنين المرضى عبر معبر إيرز الذي أصبح يشكل عبئاً على سكان قطاع غزة والمرضى والعمال على حد سواء".



ويذكر أن المواطن أبو عواد اعتقل في 21 آذار/ مارس الماضي من معبر (ايرز) خلال سفره لرحله علاج بأحدى مشافي المحافظات الشمالية.