شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين الحلاق والجنيدي في نابلس

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين الحلاق والجنيدي في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيدين محمد ناصر الحلاق ومحمد أبو بكر الجنيدي، اللذين استشهدا خلال اقتحام قوات الاحتلال محافظة نابلس فجر اليوم.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن "هذه الجريمة النكراء بحق أبناء شعبنا واستمرار انتهاك حرمة شهر رمضان الفضيل، تأكيد على مدى الرغبة المتوحشة في استباحة الدم ومواصلة العدوان، وإن هذا الدم الطاهر سيشعل مزيداً من أتون المواجهة، وتصعيد المقاومة ثأراً وانتقاماً حتى الحرية والخلاص".

وأضافت: "نعزي عوائل الشهداء وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، ونؤكد استمرار عهدنا بالوفاء لدماء الشهداء ونشيد بمجاهدينا في الميدان الذين تصدوا لعدوان المحتل بكل بسالة، داعين إلى مزيد من الوحدة والتلاحم لرد الهجمة التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا".

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