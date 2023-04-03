الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية يتلقى الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي



واستعرض الجانبان "آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التهديدات الصهيوني لذبح القرابين في المسجد الأقصى، حيث قدم الأمين العام للحركة، للمهندس الهلال، شرحاً وافياً حول صورة الأوضاع في الضفة وقطاع غزة، خصوصا تداعيات الحصار المفروض على شعبنا في القطاع، وتصاعد التهديدات الصهيونية بشن عدوان على شعبنا".



وعبر أبو قاسم، عن "تقديره العميق للأشقاء في سوريا قيادة وشعباً، في ظل المؤامرات التي يتعرضون لها".



من جانبه رحب المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، بوفد حركة المقاومة الشعبية في فلسطين والذي يزور سوريا حالياً، مؤكداً على "عمق العلاقات الثنائية التي تربط شعبينا السوري والفلسطيني، ووحدة

الهدف والمصير".



وشدد المهندس الهلال على "موقف سوريا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حتى تحرير فلسطين من دنس المحتل الغاصب"، معبراً عن" دعم سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد، لنضال وثورة شعبنا الفلسطيني حتى تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال".











رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أبو قاسم دغمش، بالمهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وذلك في العاصمة السورية دمشق، بحضور رزق عروق نائب الأمين العام وأحمد دغمش مدير مكتبه.