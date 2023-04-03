الخليل: إصابات في اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على أهالي بلدة صوريف

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام صوب المواطنين الذين تصدوا لهجوم مستوطني (بيت عين) على منازلهم، في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.وأفادت مصادر محلية بأن مستوطني (بيت عين) المقامة على أراضي بلدة صوريف، هاجموا المواطنين بالعصي والحجارة، تحت حماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز السام والمسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.وأضافت المصادر ذاتها، أن شاباً أصيب برضوض إثر اعتداء المستوطنين المسلحين عليه بالضرب.