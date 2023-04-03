منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني





وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.



كما دعت المنظمة، في بيان لها، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.











رام الله - دنيا الوطنأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، والذي أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين.