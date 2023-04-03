نتنياهو يُصدر قرارًا جديدًا يتعلق بمصير وزير جيش الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين عن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن وزير الجيش يوآف غالانت.ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن نتنياهو أجل قرار إقالة غالانت، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية، حسبما ذكرت.واتخذ نتنياهو، مساء الأحد، الموافق 26 من شهر آذار/ مارس المنصرم، قرارًا رإقالة غالانت من منصبه كوزير لجيش الاحتلال.وفي وقت سابق، قالت مصادر مقربة من نتنياهو للإعلام الإسرائيلي: إنه في حال صوت وزير الجيش يوآف غالانت ضد تشريعات خطة إضعاف القضاء، فإنه سيتم إقالته من منصبه.