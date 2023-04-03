شؤون فلسطينية

غزة: المباحث العامة تضبط مبلغاً مالياً مزوراً عبر معبر رفح

غزة: المباحث العامة تضبط مبلغاً مالياً مزوراً عبر معبر رفح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت دائرة مراقبة المعابر والموانئ في المباحث العامة -لاقسم معبر رفح البري - مبلغاً مالياً مزوراً من فئة 100 دولار بقيمة 11 ألف و700 دولار.

وبينت المباحث العامة أنها ضبطت المبلغ المالي المذكور بحوزة المسافر (ع.ع) 34 عاماً من سكان مدينة خان يونس، أثناء محاولته إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح البري قادماً من تركيا، وبعد التدقيق والفحص الفني من قبل المختصين، أفادوا بأن المبلغ المضبوط مزوراً بالكامل.

وأشارت المباحث إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات والمذكور أعلاه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

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