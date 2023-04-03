دولي

رسمياً.. فنلندا تنضم غداً إلى حلف الناتو

رسمياً.. فنلندا تنضم غداً إلى حلف الناتو
مكان فارغ لعلم فنلندا بين علمي فرنسا وإستونيا أمام مقر (ناتو) في بروكسل
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفنلندي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستصبح عضواً رسمياً في حلف شمال الأطلسي (ناتو) غداً الثلاثاء.

بدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الـ31 في (ناتو).

وقال ستولتنبرغ في تصريحات صحفية: "غداً سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين"، موضحاً أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.

وأكد ستولتنبرغ أن حدود الحلف البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا، وهي دولة ستقدم لـ(ناتو) قوات مدربة ومعدات وعدداً كبيراً من قوات الاحتياط، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن انضمام البلد الإسكندنافي للحلف خالف توقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"أثبتنا -من خلاله- لبوتين أن أبواب الناتو غير موصدة"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

كما أكد ستولتنبرغ أن انضمام السويد أيضاً للحلف في المستقبل القريب "هدف" آخر لدول (ناتو).

وكان ستولتنبرغ قد أعلن الجمعة أن فنلندا ستنضم رسميا للحلف "في غضون أيام"، بعد أن قررت تركيا المصادقة على انضمامها.

وطلبت كل من فنلندا والسويد الانضمام للحلف على إثر الحرب الروسية على أوكرانيا لكن كان لا بد من موافقة تركيا والمجر على هذا الانضمام، حيث وافق البرلمان التركي الخميس الماضي على بروتوكول انضمام فنلندا بعد موافقة المجر قبلها، في حين ما تزال أنقرة تطالب السويد ببعض الالتزامات للموافقة على انضمامها أيضاً.


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