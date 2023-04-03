شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تشارك بفعاليات الهاكاثون الوطني الأول في علم الحوسبة

جامعة النجاح تشارك بفعاليات الهاكاثون الوطني الأول في علم الحوسبة
جامعة النجاح تشارك بفعاليات الهاكاثون الوطني الأول في علم الحوسبة
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دائرتا هندسة الكهرباء والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية في فعاليات الهاكاثون الوطني الأول في علم الحوسبة الكمية والذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع لجنة الحوسبة الفلسطينية.

وانطلقت فعاليات هاكثون الحوسبة الفلسطينية الأول في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رام الله بتاريخ 9/3/2023، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر، ود. موسى فرج الله، رئيس لجنة الحوسبة الفلسطينية، ومن الجامعة كل من د. أنس طعمة، ود. عثمان عثمان، ود. بكر عبد الحق، وفريق من طلبة هندسة الحاسوب تكنولوجيا المعلومات.

وافتتح فعاليات الهاكثون معالي د. سدر، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل أساتذة الجامعات ومركز الإبداع التكنولوجي التابع للوزارة في تنفيذ هذا الهاكثون الوطني. وأكد معاليه دور الرياديين والمخططين وصناع القرار بأخذ زمام المبادرة والارتقاء إلى مستوى التحدي والعمل على تطوير المهارات ونقل المعرفة؛ لاستيعاب أحدث ما أنتجه العلم والتكنولوجيا وتوظيفه للنهوض بالمؤسسات.

وشارك في الهاكثون 120 طالب وطالبة وأساتذة من الجامعات الفلسطينية كافة، من ضمنها القدس وقطاع غزة. وتأهلت الطالبة شهد لبادة من برنامج هندسة الحاسوب من جامعة النجاح الوطنية للمشاركة ضمن الفريق الطلابي الوطني في هاكاثون الحوسبة الكمية في أبو ظبي، وتم اختيار د. بكر عبد الحق من دائرة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الفريق الوطني ومرافقته إلى أبو ظبي. كما تم تقديم جوائز على شكل رسوم دورات حاسوب تدريبية من شركة مايكروسوفت، ورسوم عقد امتحانات لشهادات عالمية لبقية الطلبة المشاركين في الهاكاثون.

وعن هذا النجاح أعرب د. مهند الحاج حسين، عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بهذا الإنجاز المميز لكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية في هذه المسابقة الأولى من نوعها في فلسطين. وأكد د. حسين أن هذا النوع من الإنجازات يأتي ضمن رؤية الكلية والجامعة لدمج الطلبة في سوق العمل، وإكسابهم المهارات الشخصية والفنية التي تساعدهم على تنمية قدراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته المتنوعة.

بدوره أكد د. أنس طعمة، عضو لجنة تحضير وتحكيم هاكاثون الحوسبة الكمية، ضرورة مشاركة الطلبة في المسابقات المحلية والدولية لما له من أهمية في إكسابهم المهارات و المعلومات الأساسية في مختلف المجالات وبخاصة الجديدة منها كمجال الحوسبة الكمية، وتمنى للفريق الطلابي الوطني الحصول على مراكز متقدمة عالمياً.

كما وجه شكره إلى د. عثمان ود. عبد الحق على جهودهم في تدريب وإعداد الفريق المشارك، وإلى إدارة الجامعة على توفير الموارد اللازمة لتسهيل مشاركة الطلبة.

يشار إلى أن هذا الهاكثون تم لإعداد وتحضير مشاركة الفريق الفلسطيني في الهاكثون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف على الحوسبة الكمية (Quantum Computing) واستعمال التقنيات القائمة على الكم لحل الخوارزميات المعقدة، والعمل على تطوير الحلول الخاصة باستخدام أجهزة الكمبيوتر الكمية Quantum Computers وابتكار التطبيقات التي تُعنى بشؤون الصحة والتعليم والأعمال والعلوم لخدمة المجتمع في العالم العربي والعالم.

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