وجهت تحذيرًا.. حماس: التخطيط لذبح القرابين في الأقصى يَصب الزيت على النار

أكدت حركة حماس أنّ تخطيط المستوطنين وإقدامهم على ذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بدءً من يوم الأربعاء المقبل، وفي منتصف شهر رمضان المبارك، يصب الزيت على النار.





وأضافت الحركة في تصريح اليوم الإثنين: كما ويتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياتها؛ مشيرةً إلى أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام المساس بالأقصى وتدنيسه، والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

رام الله - دنيا الوطنوحذّرت الاحتلال من الإقدام على "حماقاتٍ" تمسّ بالأقصى، داعيةً أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير، ورفع مستوى الجهوزية، وشد الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وصد عدوان الاحتلال وإفشال مخططات مستوطنيه الإرهابيين، فأقصانا دونه المهج والأرواح.