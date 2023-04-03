شؤون فلسطينية

خريج جامعة النجاح.. باحث فلسطيني يحصل على الإقامة الدائمة في تايون بعدة براءات اختراع

خريج جامعة النجاح.. باحث فلسطيني يحصل على الإقامة الدائمة في تايون بعدة براءات اختراع
باحث فلسطيني يحصل على الإقامة الدائمة في تايون بعدة براءات اختراع
رام الله - دنيا الوطن
حصل الباحث الفلسطيني الشاب محمد عبد الكريم عامر، من بلدة طوباس، وهو خريج بكالوريوس هندسة الميكاترونيكس والروبوتات والأتمتة من جامعة النجاح الوطنية، على 7 براءات اختراع في مجال تبريد الإلكترونيات، وبراءتي اختراع لنوع جديد من شفرات وإطارات المراوح لتحسين معدل التدفق وتقليل الضوضاء، في تايوان، والتي منحته الإقامة الدائمة تكريماً لهذه الابتكارات الرائدة.

وانتقل المهندس عامر بعد حصوله على درجة البكالوريوس من جامعة النجاح في مجال هندسة الميكاترونيكس والروبوتات والأتمتة، عام 2015 إلى تايوان لإكمال دراساته العليا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشياو تونغ في مجال الهندسة الميكانيكية، حيث أنجز أكثر من 30 بحثاً في مجالات مختلفة، مثل التبريد والتكييف، الخلايا الشمسية، إزالة الجليد، سوائل النانو وتطبيقاتها، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة والميكاترونكس وغيرها.

وأعرب الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة عن فخره بهذه الابتكارات التي تعكس النماذج المشرفة للشباب الفلسطيني، وأكد أن جامعة النجاح الوطنية تفخر بخريجيها العظماء الذين يضعون بصمتهم الإبداعية أينما تواجدوا في المجالات كافة، ويتركون الأثر العظيم في البناء والتطوير من خلال تطبيق العلم والمعرفة التي حصلوا عليها خلال دراستهم الجامعية بمراحلها المختلفة.

وأضاف أن جامعة النجاح الوطنية تولي البحث العلمي اهتماماً بالغاً وتضع كافة الإمكانات أمام باحثيها في مختلف المراحل سواء كانوا أعضاء هيئة تدريسية أو طلبة، وذلك انطلاقاً من رسالتها في دعم وتشجيع البحث العلمي الأساسي والتطبيقي ‏والتطويري بوصفها إحدى أهم وأكبر معالم ‏التدريس والبحث في فلسطين.

أخبار ذات صلة

جامعة النجاح تشارك بفعاليات الهاكاثون الوطني الأول في علم الحوسبة

جامعة النجاح تشارك بفعاليات الهاكاثون الوطني الأول في علم الحوسبة

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد سفراء الحرية إلى 111 طفلاً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد سفراء الحرية إلى 111 طفلاً

وجهت تحذيرًا.. حماس: التخطيط لذبح القرابين في الأقصى يَصب الزيت على النار

وجهت تحذيرًا.. حماس: التخطيط لذبح القرابين في الأقصى يَصب الزيت على النار

خريج جامعة النجاح.. باحث فلسطيني يحصل على الإقامة الدائمة في تايون بعدة براءات اختراع

خريج جامعة النجاح.. باحث فلسطيني يحصل على الإقامة الدائمة في تايون بعدة براءات اختراع

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من جنين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من جنين

اشتية: الحكومة اضطرت للاقتراض بهدف صرف رواتب شهري مارس وأبريل

اشتية: الحكومة اضطرت للاقتراض بهدف صرف رواتب شهري مارس وأبريل

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد سند سمامرة في الظاهرية

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد سند سمامرة في الظاهرية

أبو زهري يوقع مع طاقم شؤون المرأة و&quot;رفاه&quot; و&quot;واعد&quot; اتفاقيات لتنفيذ مشاريع ثقافية وعلمية

أبو زهري يوقع مع طاقم شؤون المرأة و"رفاه" و"واعد" اتفاقيات لتنفيذ مشاريع ثقافية وعلمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد سفراء الحرية إلى 111 طفلاً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد سفراء الحرية إلى 111 طفلاً

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من جنين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من جنين

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد سند سمامرة في الظاهرية

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد سند سمامرة في الظاهرية

أبو زهري يوقع مع طاقم شؤون المرأة و&quot;رفاه&quot; و&quot;واعد&quot; اتفاقيات لتنفيذ مشاريع ثقافية وعلمية

أبو زهري يوقع مع طاقم شؤون المرأة و"رفاه" و"واعد" اتفاقيات لتنفيذ مشاريع ثقافية وعلمية

الجدار والاستيطان: 436 اعتداءً نفذها الاحتلال والمستوطنون مارس الماضي

الجدار والاستيطان: 436 اعتداءً نفذها الاحتلال والمستوطنون مارس الماضي

التعليم العالي تعلن عن توفّر منح دراسية من البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية

التعليم العالي تعلن عن توفّر منح دراسية من البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية

إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مركبة مواطن شمال رام الله

إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مركبة مواطن شمال رام الله

برعاية Ooredoo.. تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023

برعاية Ooredoo.. تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023

منوعات

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

بالصور: شاكيرا تغادر برشلونة وتوجه رسالة قاسية إلى بيكيه

بالصور: شاكيرا تغادر برشلونة وتوجه رسالة قاسية إلى بيكيه

من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل بظهور جديد مختلف

من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل بظهور جديد مختلف

بالفيديو: تزاحم الجمهور حول العوضي وياسمين عبد العزيز يعيق تصوير &quot;ضرب نار&quot;

بالفيديو: تزاحم الجمهور حول العوضي وياسمين عبد العزيز يعيق تصوير "ضرب نار"

بالفيديو: غادة عبد الرزاق تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خلافها مع أحمد زاهر

بالفيديو: غادة عبد الرزاق تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خلافها مع أحمد زاهر

صورة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير وهذا سعر فستانها

صورة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير وهذا سعر فستانها

رامز جلال يجبر خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية على تناول المانجو بيديها

رامز جلال يجبر خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية على تناول المانجو بيديها

بالفيديو: ميس حمدان تروي تفاصيل تعرضها للتحرش بطفولتها

بالفيديو: ميس حمدان تروي تفاصيل تعرضها للتحرش بطفولتها

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الأنظار برفقه شام الذهبي ابنة أصالة

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الأنظار برفقه شام الذهبي ابنة أصالة

فيديو: شيماء سيف في تصريح جريء: هذه أكبر خطيئة ارتكبتها بحق نفسي

فيديو: شيماء سيف في تصريح جريء: هذه أكبر خطيئة ارتكبتها بحق نفسي

عربي

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية

المعارضة في تونس تطالب بالكشف عن أسباب غياب الرئيس سعيد

المعارضة في تونس تطالب بالكشف عن أسباب غياب الرئيس سعيد

العراق: نتجه لتنفيذ مشاريع استراتيجية مع تركيا قريبًا

العراق: نتجه لتنفيذ مشاريع استراتيجية مع تركيا قريبًا

شرطة دمشق تُوضح حقيقة الانفجار الذي وقع في منطقة المزة

شرطة دمشق تُوضح حقيقة الانفجار الذي وقع في منطقة المزة