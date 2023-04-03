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بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية
السيسي يلتقي بن سلمان في جدة
رام الله - دنيا الوطن
عبّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، عن سعادته بلقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال السيسي في تغريدة عبر موقع (تويتر) فور مغادرته السعودية، إنه يتطلع لتنمية علاقة البلدين وتعزيزها في جميع المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين العظيمين.

والتقى ولي العهد السعودي بالرئيس المصري، فجر الإثنين، على مائدة السحور في جدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، استعراض الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

كما بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرت (واس).

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني، مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عصام بن سعد بن سعيد، فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات، اللواء عباس كامل.


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