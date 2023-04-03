العراق: نتجه لتنفيذ مشاريع استراتيجية مع تركيا قريبًا

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده تتجه لتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة مع تركيا قريبا.ولفت السوداني إلى وجود شراكات ومصالح قائمة بين العراق وتركيا.وأضاف أن هناك "بعض المشاكل فيما يتعلق بالمياه والأمن"، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في الوقت ذاته لإيجاد حلول لها.كما وعبّر عن شكره لتركيا إزاء مساعيها لتأمين العراق حصتها من المياه، حسبما ذكرت وكالة (الأناضول).وأعرب عن رغبة العراق في إقامة تعاون اقتصادي مع تركيا.وأردف: "متوجهون نحو تركيا لإقامة شراكة اقتصادية وهناك مشاريع استراتيجية سترى النور قريبا تعزز من هذه العلاقة."وأكد على أن "الاعتداء على اي دولة أمر مرفوض، ولا نسمح باستخدام الأرض العراقية للاعتداء على دول الجوار."ولفت إلى أن العمل متواصل لتشكيل لجان مشتركة بين تركيا والعراق وإيران، فيما يخص أمن الحدود.