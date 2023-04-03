شؤون فلسطينية

أبو زهري يوقع مع طاقم شؤون المرأة و"رفاه" و"واعد" اتفاقيات لتنفيذ مشاريع ثقافية وعلمية

أبو زهري يوقع مع طاقم شؤون المرأة و"رفاه" و"واعد" اتفاقيات لتنفيذ مشاريع ثقافية وعلمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، علي زيدان أبو زهري، اليوم الإثنين، 3 اتفاقيات لدعم مشروع جسور رقمية المقدم من طاقم شؤون المرأة، ومشروع عزيمة لإعداد القيادات الشابة المجتمعية الذي قدمته مؤسسة عبد الله داوود للشباب "واعد"، ومشروع منتدى الرياضيات المقدم من الهيئة الفلسطينية للرياضيات "رفاه".

ويمول كل من مشروع (عزيمة) ومشروع (جسور رقمية) من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ومشروع (منتديات الرياضيات) من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وجرى التوقيع بحضور أمين عام اللجنة الوطنية رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" دوّاس دوّاس، ورئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة أريج عودة، ومدير عام "رفاه" عبد الجابر الهودلي، والمديرة التنفيذية لمؤسسة "واعد" هبة داوود، إضافة إلى أعضاء مجالس إدارة الجمعيات، وطاقم عمل اللجنة الوطنية، وذلك صباح اليوم الإثنين في مقر اللجنة الوطنية بمدينة البيرة.

وأشاد أبو زهري، بما قدمته هذه المؤسسات الوطينة من مشاريع نوعية، تهدف إلى تنمية ورفعة المواطن، وبناء الإنسان وفقا لأساليب وبرامج مبنية على خبرة واسعة في العمل المحلي، شاكرا منظمة "اليونسكو" و"الألكسو" على ما تقدمانه من دعم للبرامج الموجهة لصالح دولة فلسطين.

بدورها، أشادت عودة بالتطور الملحوظ على أداء عمل اللجنة الوطنية محليا ودوليا، وما تقدمه من تمثيل حقيقي لنضالات شعبنا عبر المنابر الدولية، وما تقدمه من مشاريع تخدم جميع القطاعات ذات العلاقة بعملها.

وأوضحت أن مشروع جسور رقمية سيعمل على تنفيذ هاكتون، يشارك فيه  25 شابة، وسيتم اختيارهن من خلال تصميم رابط إلكتروني يحتوي على الشروط المرجعية والمعايير للمشاركة في هذا الهاكتون، لافتة إلى أنهن سيخضعن لبرنامج تدريبي مكثف حول مهارات القرن 21، التي تعتمد بشكل أساسي على ابتكار المشاركات للحلول الإبداعية للمشكلات والقضايا التي تواجه المجتمعات.

ويسعى الهاكتون إلى تمكين الشابات وتعزيز إمكانياتهن في المجالات الإبداعية والابتكارية، للرياديات من النساء حول القضايا التي تواجههن.

بدوره، أوضح الهودلي أن مشروع منتدى الرياضيات هو مشروع تربوي علمي مستمر ومتواصل، يسعى إلى تشجيع البحث العلمي في مجال تعليم الرياضيات وتعلمها في المدارس الفلسطينية،  والاستفادة من نتائج البحوث وتوصياتها، إذ سيتم تنظيم 12 منتدى خلال السنة بمعدل منتدى شهريا، يعرض في كل منتدى 3 بحوث أو 2 ومناقشتها، أو تجارب ومبادرات، للاستفادة من نتائجها وتوصياتها في  تدريس الرياضيات، أو في تطوير خطط تعليم الرياضيات وتعلمها، وتوزيع هذه النتائج على المؤسسات المعنية، وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال من معلمين ومشرفين ومديري مدارس وغيرهم؛ بما ينعكس إيجاباً على أداء الطلبة في الرياضيات. 

وأشارت عبد الله إلى أن مؤسسة "واعد" تقدمت بهذا المشروع ليتم تنفيذه بجامعة بولتكنك- الخليل وجامعة بيرزيت- رام الله والبيرة، تنفيذا لرؤية المؤسسة التي انطلقت لخلق جيل شبابي واعد يحتذى به وقادر على أخذ زمام المبادرة، وضمن خطة المؤسسة للعمل على تطوير الشباب ترى المؤسسة أهمية بالغة للتدريب وتطوير فريق شبابي من كلا الجنسين ليكون قادرا على قيادة المبادرات المجتمعية في بيئته، ما يعزز من دور الشباب الفلسطيني.

وقالت: تعتبر الشريحة الطلابية الجامعية فئة خصبة للاستهداف، تتركز فيها جل الطاقات والنخب الشبابية، ويعمل المشاركون على تصميم مبادرات مجتمعية وتنفيذها بعد تدريبهم على آليات بلورة فكرة مبادرة مجتمعية، وكيفية الحصول على تمويل للمبادرة، وأساسيات التشبييك والتنفيذ، وآلية جعل المبادرة مستدامة.

فيما قدمت المؤسسات المشاركة في التوقيع عروضا تعريفية حول أبرز ما قامت من أجله وتعمل على تنفيذه من رؤى ومشاريع وأنشطة في جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، مشددة على أهمية الحضور المؤسساتي والعمل في محافظات الوطن الجنوبية رغم المعيقات كافة.

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