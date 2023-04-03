كتائب القسام تنشر تفاصيل ما جرى في سماء غزة اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، تفاصيل إسقاط طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة في سماء قطاع غزة.وقالت كتائب القسام: إنه "أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لكتائب القسام صباح اليوم الإثنين، قام الطيران الحربي باستهداف طائرة مسيرة للقسام من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة".وأضافت: "ردت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض جو".وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتراض قطعة جوية مجهولة في سماء قطاع غزة.وأفاد المتحدث باسم الجيش بأن طائرة مقاتلة اعترضت قبل قليل قطعة جوية مجهولة في سماء قطاع غزة، مضيفًا: "حيث كانت القطعة تحت المراقبة الجوية حتى اعتراضها".