التعليم العالي تعلن عن توفّر منح دراسية من البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفّر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالمملكة العربية السعودية للعام 2023-2024م.







وأوضحت الوزارة أن هذه المنح تشمل برنامج المنح الدراسية للماجستير في العلوم، وبرنامج المنح الدراسية للنوابغ في التكنولوجيا المُتقدّمة في بحوث الدكتوراة وما بعد الدكتوراة.

رام الله - دنيا الوطنولفتت "التعليم العالي" إلى أن آخر موعد للتقديم لهذه المنح هو 30/4/2023م، داعيةً إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على التفاصيل كاملة.