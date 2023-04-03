مباشر | جماهير شعبنا تشيع جثماني شهيدي نابلس

شؤون فلسطينية

برعاية Ooredoo.. تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023

برعاية Ooredoo.. تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023
تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023
رام الله - دنيا الوطن
توج الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبرعاية شركة Ooredoo نادي جبل المكبر المقدسي بطلًا لكأس الشهيد أبو عمار للعام 2022 – 2023 وذلك خلال حفل تتويج عقب المباراة النهائية التي جمعت فريقي جبل المكبر المقدسي ومركز شباب بلاطة على ستاد فيصل الحسيني وبحضور رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب وممثلين عن شركة Ooredoo، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

من جهته هنأ رئيس الاتحاد الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب نادي جبل المكبر المقدسي على الأداء المميز خلال المباراة، وأشاد الفريق الرجوب بجهود مختلف الأندية والفرق خلال هذا الموسم الكروي الذي شهد تقدمًا ملحوظًا على الصعيد الفني والإداري والحضور الجماهيري كما وجه شكره إلى شركة Ooredoo لحرصها الدائم على رعاية كرة القدم الفلسطينية على مدار سبع مواسم، وقد عبر عن أمنياته بالتوفيق للأندية التي لم يحالفها الحظ، وعن فخره بتميز الفرق الفائزة رغم الصعوبات الجمة التي يواجها قطاع الرياضة في فلسطين.

وعلى هامش التتويج شكر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين الدكتور ضرغام مرعي الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعلى رأسهم الفريق جبريل الرجوب لجهودهم المتواصلة لرفع العلم الفلسطيني في جميع المحافل الرياضية والكروية، كما وهنأ نادي جبل المكبر قائلاً: "نبارك لنادي جبل المكبر بطلاً لكأس الشهيد أبو عمار على حصوله لقب هذا الموسم، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطل دوري المحترفين، كما ونثمن مثابرة كافة الفرق الرياضية لتقديم أفضل أداء".

ومن الجدير بالذكر أن الموسم الكروي 2022-2023 كان الموسم السابع برعاية Ooredoo لكرة القدم الفلسطينية بالشراكة مع الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم والتي من خلالها التمس الجمهور الرياضي نقلة نوعية في كرة القدم. هذا وتعد رعاية Ooredoo هي الرعاية الأكبر المقدمة من القطاع الخاص لدعم كرة القدم الفلسطينية حيث تشمل رعاية رئيسية لدوري المحترفين في الضفة الغربية، والدوري الممتاز في قطاع غزة ونهائي بطولة كأس أبو عمار وكرة القدم النسوية.

 
معلومات عن Ooredoo فلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

 الموقع الإلكتروني: www.ooredoo.ps

فيسبوك: www.facebook.com/OoredooPs

انستغرام: www.instagram.com/ooredoops

تويتر: twitter.com/OoredooPss

لينكدان: www.linkedin.com/company/ooredoops

 

برعاية Ooredoo

تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023

توج الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبرعاية شركة Ooredoo  نادي جبل المكبر المقدسي بطلًا لكأس الشهيد أبو عمار للعام 2022 – 2023 وذلك خلال حفل تتويج عقب المباراة النهائية التي جمعت فريقي جبل المكبر المقدسي ومركز شباب بلاطة على ستاد فيصل الحسيني وبحضور رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب وممثلين عن شركة Ooredoo، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

 

من جهته هنأ رئيس الاتحاد الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب نادي جبل المكبر المقدسي على الأداء المميز خلال المباراة، وأشاد الفريق الرجوب بجهود مختلف الأندية والفرق خلال هذا الموسم الكروي الذي شهد تقدمًا ملحوظًا على الصعيد الفني والإداري والحضور الجماهيري كما وجه شكره إلى شركة Ooredoo لحرصها الدائم على رعاية كرة القدم الفلسطينية على مدار سبع مواسم، وقد عبر عن أمنياته بالتوفيق للأندية التي لم يحالفها الحظ، وعن فخره بتميز الفرق الفائزة رغم الصعوبات الجمة التي يواجها قطاع الرياضة في فلسطين.

 

وعلى هامش التتويج شكر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين الدكتور ضرغام مرعي الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعلى رأسهم الفريق جبريل الرجوب لجهودهم المتواصلة لرفع العلم الفلسطيني في جميع المحافل الرياضية والكروية، كما وهنأ نادي جبل المكبر قائلاً: "نبارك لنادي جبل المكبر بطلاً لكأس الشهيد أبو عمار على حصوله لقب هذا الموسم، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطل دوري المحترفين، كما ونثمن مثابرة كافة الفرق الرياضية لتقديم أفضل أداء".

 

ومن الجدير بالذكر أن الموسم الكروي 2022-2023 كان الموسم السابع برعاية Ooredoo لكرة القدم الفلسطينية بالشراكة مع الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم والتي من خلالها التمس الجمهور الرياضي نقلة نوعية في كرة القدم. هذا وتعد رعاية Ooredoo هي الرعاية الأكبر المقدمة من القطاع الخاص لدعم كرة القدم الفلسطينية حيث تشمل رعاية رئيسية لدوري المحترفين في الضفة الغربية، والدوري الممتاز في قطاع غزة ونهائي بطولة كأس أبو عمار وكرة القدم النسوية.

 

معلومات عن Ooredoo فلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

 

الموقع الإلكتروني: www.ooredoo.ps

فيسبوك: www.facebook.com/OoredooPs

انستغرام: www.instagram.com/ooredoops

تويتر: twitter.com/OoredooPss

لينكدان: www.linkedin.com/company/ooredoops

 

أخبار ذات صلة

الاقتصاد تنوه لشركات الصرافة بخصوص استلام الحوالات المالية

الاقتصاد تنوه لشركات الصرافة بخصوص استلام الحوالات المالية

كتائب القسام تنشر تفاصيل ما جرى في سماء غزة اليوم

كتائب القسام تنشر تفاصيل ما جرى في سماء غزة اليوم

الرئاسة الفلسطينية تُعلق على جريمة الاحتلال في نابلس وتوجه تحذيرًا

الرئاسة الفلسطينية تُعلق على جريمة الاحتلال في نابلس وتوجه تحذيرًا

الجدار والاستيطان: 436 اعتداءً نفذها الاحتلال والمستوطنون مارس الماضي

الجدار والاستيطان: 436 اعتداءً نفذها الاحتلال والمستوطنون مارس الماضي

التعليم العالي تعلن عن توفّر منح دراسية من البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية

التعليم العالي تعلن عن توفّر منح دراسية من البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية

إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مركبة مواطن شمال رام الله

إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مركبة مواطن شمال رام الله

اتحاد موظفي أونروا بغزة يُعلن الإضراب الأحد المقبل ويوضح تطورات الأزمة

اتحاد موظفي أونروا بغزة يُعلن الإضراب الأحد المقبل ويوضح تطورات الأزمة

برعاية Ooredoo.. تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023

برعاية Ooredoo.. تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجدار والاستيطان: 436 اعتداءً نفذها الاحتلال والمستوطنون مارس الماضي

الجدار والاستيطان: 436 اعتداءً نفذها الاحتلال والمستوطنون مارس الماضي

التعليم العالي تعلن عن توفّر منح دراسية من البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية

التعليم العالي تعلن عن توفّر منح دراسية من البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية

إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مركبة مواطن شمال رام الله

إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مركبة مواطن شمال رام الله

برعاية Ooredoo.. تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023

برعاية Ooredoo.. تتويج بطل كأس الشهيد أبو عمار لموسم 2022-2023

المجلس الوطني يستنكر جريمة نابلس ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

المجلس الوطني يستنكر جريمة نابلس ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

المرور بغزة: 5 إصابات في 18 حادث سير خلال الـ 2 ساعة الماضية

المرور بغزة: 5 إصابات في 18 حادث سير خلال الـ 2 ساعة الماضية

سلطات الاحتلال تهدم العراقيب في النقب للمرة 215

سلطات الاحتلال تهدم العراقيب في النقب للمرة 215

الأسيران بلال برغوثي وسليم حجة يدخلان عاملها الـ22 في سجون

الأسيران بلال برغوثي وسليم حجة يدخلان عاملها الـ22 في سجون

منوعات

بالفيديو: تزاحم الجمهور حول العوضي وياسمين عبد العزيز يعيق تصوير &quot;ضرب نار&quot;

بالفيديو: تزاحم الجمهور حول العوضي وياسمين عبد العزيز يعيق تصوير "ضرب نار"

بالفيديو: غادة عبد الرزاق تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خلافها مع أحمد زاهر

بالفيديو: غادة عبد الرزاق تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خلافها مع أحمد زاهر

صورة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير وهذا سعر فستانها

صورة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير وهذا سعر فستانها

رامز جلال يجبر خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية على تناول المانجو بيديها

رامز جلال يجبر خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية على تناول المانجو بيديها

بالفيديو: ميس حمدان تروي تفاصيل تعرضها للتحرش بطفولتها

بالفيديو: ميس حمدان تروي تفاصيل تعرضها للتحرش بطفولتها

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الأنظار برفقه شام الذهبي ابنة أصالة

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الأنظار برفقه شام الذهبي ابنة أصالة

فيديو: شيماء سيف في تصريح جريء: هذه أكبر خطيئة ارتكبتها بحق نفسي

فيديو: شيماء سيف في تصريح جريء: هذه أكبر خطيئة ارتكبتها بحق نفسي

شاهد: محمد بشار يتصدّر الترند بفيديو مع ابنته

شاهد: محمد بشار يتصدّر الترند بفيديو مع ابنته

ياسمين صبري تفاجئ متابعيها: أفكر في ارتداء الحجاب

ياسمين صبري تفاجئ متابعيها: أفكر في ارتداء الحجاب

شاهد: آيتن عامر تصدم الجمهور بظهور مختلف

شاهد: آيتن عامر تصدم الجمهور بظهور مختلف

عربي

شرطة دمشق تُوضح حقيقة الانفجار الذي وقع في منطقة المزة

شرطة دمشق تُوضح حقيقة الانفجار الذي وقع في منطقة المزة

رويترز: السعودية تعتزم دعوة للرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية المقبلة

رويترز: السعودية تعتزم دعوة للرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية المقبلة

السودان: تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية

السودان: تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية

السيسي: لن نسمح لأحد برفع السلاح في أي جزء من أرض مصر

السيسي: لن نسمح لأحد برفع السلاح في أي جزء من أرض مصر