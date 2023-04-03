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شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يزعم اعتراض قطعة جوية مجهولة في سماء غزة

جيش الاحتلال يزعم اعتراض قطعة جوية مجهولة في سماء غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض قطعة جوية مجهولة في سماء قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش بأن طائرة مقاتلة اعترضت قبل قليل قطعة جوية مجهولة في سماء قطاع غزة.

وأكمل: حيث كانت القطعة تحت المراقبة الجوية حتى اعتراضها.

في السياق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، تفاصيل إسقاط طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة في سماء قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: إنه "أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لكتائب القسام صباح اليوم الإثنين، قام الطيران الحربي باستهداف طائرة مسيرة للقسام من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة".

وأكملت: "ردت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض جو".

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