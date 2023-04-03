سلطات الاحتلال تهدم العراقيب في النقب للمرة 215

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ215 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.







وهدمت السلطات مساكن أهالي العراقيب للمرة 214، يوم 15 آذار/ مارس 2023.

رام الله - دنيا الوطنوهذه المرة الرابعة التي تهدم فيها سلطات الاحتلال خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع عام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.يذكر أن أهالي العراقيب يعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.وتواصل سلطات الاحتلال هدم قرية العراقيب منذ عام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.وترفض الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم، بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي.