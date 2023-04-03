إعلام إسرائيلي ينشر تقديرات بشأن مصدر المسيّرة التي اعترضت أمس

ووفق صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإنه في المنظومة الأمنية، يتعزز التقدير بأن إيران تقف وراء إرسال الطائرة المسيرة الليلة الماضية من سوريا، إما بشكل مباشر أو من خلال أذرعها في سوريا ولبنان.





وكانت قد نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، تقديرات الجيش أن الطائرة التي اخترقت الأجواء من جهة سوريا وتم اعتراضها هي طائرة إيرانية.

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، آخر التقديرات بشأن مصدر الطائرة المسيرة التي اعترضها جيش الاحتلال أمس شمال فلسطين قرب حدود سوريا.وأمس، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، تفاصيل اعتراض طائرة مسيرة في شمال فلسطين.وقال: إنه تم استنفار مروحيات وطائرات مقاتلة قبل قليل لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة اخترقت الأجواء من جهة سوريا.وأكمل المتحدث باسم الجيش: قمنا بإسقاط المسيرة في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي خطر، ولم يتم تفعيل أي إنذار.