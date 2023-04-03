حاخام إسرائيلي يُوجه تحذيرًا لليهود من اقتحام الأقصى عشية عيد الفصح

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن ثمة تحذيرات يطلقها حاخامات يهودية لاقتحام المستوطنين المسجد الأقصى عشية "عيد الفصح".ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن رئيس مجلس الحاخامات، الحاخام الأكبر يتسحاك يوسف يحذر اليهود من اقتحام الأقصى.وقال: "الدعوات التحريضية والخطيرة للوصول إلى الأقصى عشية عيد الفصح، وبشكل عام، هي غير مسؤولة وتتعارض مع الشريعة اليهودية".وكانت منظمة "عائدون إلى الهيكل" الإسرائيلية، أعلنت عن جائزة مالية لمن يستطيع ذبح قربان عيد الفصح بالمسجد الأقصى المبارك، في ظل استمرار الدعوات لاقتحامه.