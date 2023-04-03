مصرع 19 شخصًا في انزلاق تربة في الكونغو الديموقراطية

لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم في انزلاق تربة بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.







ووقعت الكارثة في قرية بولوا بمقاطعة شمال كيفو، بحسب شادراك مبوكانيروا نديبانجا، أحد زعماء القرية، مشيرا إلى مقتل 19 شخصا على الأقل في انزلاق التربة وأن البحث عن ضحايا آخرين سيستمر اليوم.

رام الله - دنيا الوطنوأكد المسؤول المحلي ألفونس موشيشا ميهينغانو هذه الحصيلة، مشيراً إلى أنها أولية.وأضاف أن نحو 25 امرأة برفقة أطفالهن، كن يغسلن ملابسهن في ساقية عند سفح الجبل عند حدوث انزلاق التربة، ما أدى إلى طمر بعضهن.