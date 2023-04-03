صحيفة أمريكية: إدارة بايدن توقع عقدًا سريًا مع شركة تجسس إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنوقعت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن، اليوم الإثنين، عقدًا سريًا مع الفرع الأميركي لشركة NSO الإسرائيلية.وبحسب صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، فإن الشركة الإسرائيلية منحت الإدارة الأميركية الوصول إلى برامج تجسس يمكن أن تراقب سرًا الهواتف المحمولة دون علم أو موافقة أصحابها.وأشارت إلى أنه تم توقيع العقد السري بعد حوالي 5 أيام فقط من إعلان إدارة بايدن أنها ستتخذ إجراءات ضد NSO، بعد استخدام أدوات القرصنة الخاصة بها للتجسس على العديد من الشخصيات في العالم.وردًا على ذلك، قال مسؤولون في البيت الأبيض إنه "لم يكونوا على علم بالعقد الموقع"، بحسب ما نقل موقع (واي نت) الإسرائيلي.