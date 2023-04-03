تطورات طقس فلسطين حتى يوم الخميس المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الاثنين، صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.







هذه الليلة: يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنوأشارت دائرة الأرصاد إلى أنيكون غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكونيوم الأربعاء غائما جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.والخميس، يكونغائما جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.