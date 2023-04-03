شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يُعلن اعتقال فلسطينييْن بزعم تنفيذ عملية حوارة الأخيرة

نابلس: الاحتلال يُعلن اعتقال فلسطينييْن بزعم تنفيذ عملية حوارة الأخيرة
خلال اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال اليوم الاثنين، أنه اعتقل فلسطينييْن وصفهما بـ "المطلوبين" بزعم تنفيذ عملية إطلاق النار في حوارة الأخيرة، بالإضافة إلى اغتيال مسلح، خلال اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم.

وأسفرت العملية عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين، وفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال.

وقالت: إنه تم اعتقال اثنين وصفتهما بالمطلوبين في نابلس "يشتبه بضلوعهما في الهجوم الأخير في حوارة والذي أصيب فيه ثلاثة جنود إسرائيليين".

كما أعلنت أنها قتلت مسلحاً آخر اشتبك معهم في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروحٍ حرجة برصاص الاحتلال  في نابلس.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس بأعداد كبيرة حيث شوهد تصاعد الدخان من مكان اقتحامها في محيط البلدة القديمة.

ووفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، فإن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة المخفية بالمدينة.

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