شؤون فلسطينية

تقرير: تصاعد في اعتداءات الاحتلال خلال الثلث الأول من رمضان

تقرير: تصاعد في اعتداءات الاحتلال خلال الثلث الأول من رمضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

ورصد التقرير بين الفترة الفاصلة من تاريخ 25 مارس/آذار حتى 1 ابريل/نيسان، استشهاد 3 فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، وخلال أسبوعِ مضى، تواصلت فعاليات المواجهة والمقاومة الفلسطينية حيث سُجل 130 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة في كافة الأراضي الفلسطينية، فيما قامت قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بارتكاب 215 اعتداء ضد الفلسطينيين استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار والأماكن المقدسة.

ويوضح التقرير نقاط المقاومة الشعبية والمسلحة المسجلة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، والتي بلغ عددها 130 نقطة خلال أسبوع، كان من بينها 47 نقطة مقاومة مسلحة: منها 45 نقطةً في الضفة، ونقطتان استهدَفَتا حاجز قلنديا في مدينة القدس.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في نقاط المقاومة المسلحة في الضفة المحتلة مقارنةً بالأسبوع السابق بمقدار 21 نقطة، لتتصدر جنين هذا الأسبوع بواقع 22 نقطةً، فيما سجلت طولكرم 9 نقاط، ونابلس 8 نقاط، ونقطتين في الخليل، ونقطتين في رام الله، ونقطةً في قلقيلية، ونقطةً في أريحا والأغوار.

وسجلت نقاط المقاومة الشعبية في الضفة، 28 نقطةً في نابلس، و12 في جنين، و8 في رام الله، و6 في الخليل، و5 في بيت لحم، و5 في قلقيلية، و4 في أريحا والأغوار، و3 في قلقيلية، ونقطتين في طولكرم، ونقطةً في سلفيت.

أما نقاط المقاومة الشعبية المسجَّلة في القدس فشملت: 3 نقاط في الرام، ونقطتين في الطور، ونقطتين في شعفاط، ونقطتين في جبل المكبر، ونقطتين في البلدة القديمة، ونقطةً في منطقة باب السلسلة، ونقطةً كفر عقب.

وتخلل فترة الرصد استشهاد 3 فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهم: الشهيد عمر سواعد في بلدة كفر ياسيف بالجليل، والشهيد محمد العصيبي (من بلدة حورة بالنقب) في منطقة باب السلسة بالقدس المحتلة، والشهيد عمير لولح في نابلس بالضفة الغربية المحتلة (متأثرًا بجراحِه التي أصيب بها في فبراير الماضي).

وخلال أسبوع اعتَقلت قوات الاحتلال الصهيوني 125 فلسطينيًّا: 65 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و57 اعتقلتهم في القدس، ومواطنان اعتقلتهما في محافظة شمال غزة بالقطاع، ومواطنٌ اعتقلته في طمرة بأراضي 48.

ووفقًا للتقرير، توزعت حالات الإعتقال في الضفة لـ 22 حالة في نابلس، و9 في الخليل، و9 في جنين، و7 في بيت لحم، و7 في رام الله، و6 في أريحا والأغوار، و4 في طولكرم، ومواطنٌ في سلفيت.

أما معتقَلو القدس المحتلة، فمن بينهم 12 فلسطينيًّا اعتُقِلوا في باحات المسجد الأقصى، و5 في البلدة القديمة، و5 في جبل المكبر، و5 في قلنديا، و4 في منطقة باب حطة، و3 في صور باهر، وفلسطينيان في سلوان، وفلسطينيان في الطور، وفلسطينيان في كفر عقب، وفلسطينيان في منطقة باب العمود، وفلسطينيان في منطقة باب الأسباط، وفلسطينيان في منطقة باب القطانين، وفلسطيني في منطقة باب السلسلة، وفلسطيني في شارع صلاح الدين.

وسجل الحصاد ارتفاعًا كبيرًا جدًا في الإعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين عن الأسبوع السابق بمقدار 38 اعتداءً، استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار والأماكن المقدسة، حيث بلغ عدد اعتداءاتهم لهذا الأسبوع 215 اعتداءً، شملت 71 اعتداءً في القدس، و134 اعتداءً شملت معظم محافظات الضفة الغربية، و7 اعتداءاتٍ في محافظة شمال غزة بالقطاع.

وتخلل فترة الرصد، 76 اقتحامًا نفذته قوات الاحتلال، شمل: 29 اقتحامًا للقدس، و47 للضفة الغربية.

وتوزعت اقتحامات الضفة الغربية فشملت 16 اقتحامًا لنابلس، و8 للخليل، و8 لجنين، و5 لرام الله، و4 لأريحا والأغوار، واقتحامين لبيت لحم، واقتحامين لقلقيلية، واقتحامًا لطولكرم، واقتحامًا لسلفيت.

وأما اقتحامات القدس فكان من بينها 6 اقتحامات لباحات المسجد الأقصى، و3 للبلدة القديمة، و3 لسلوان، واقتحامان للطور، واقتحامان لجبل المكبر، واقتحامان لصور باهر، واقتحامان لمنطقة باب حطة، واقتحام لمنطقة باب العمود، واقتحام للرام، واقتحام للعيسوية، واقتحام لبلدة بدو، واقتحام لكفر عقب، واقتحام لعناتا، واقتحام لشعفاط، واقتحام لقلنديا.

ووثق التقرير استمرار قوات الاحتلال هدم المنشآت، وتسليم الإخطارات بالهدم، حيث أجرت 5 عمليات هدم: 3 عمليات في برية السواحرة بالقدس المحتلة، وعمليتين في كلٍّ من سلفيت وأريحا والأغوار بالضفة، فيما سلَّمت إخطارَين بالهدم في الخليل بالضفة الغربية.

وأظهر التقرير أن قوات الاحتلال تُواصِل ملاحقتها شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، فقد رُصِدَت 5 عمليات ملاحقة للصيادين في محافظة شمال غزة بالقطاع.

فيما تُضاف إلى تلك الاعتداءات اعتداءاتٌ أخرى بلغ مجموعها 60 اعتداءً خارج التصنيفات المذكورة، شملت 25 اعتداءً في الضفة الغربية، و31 في القدس، واعتداءين في كل من كفر ياسيف وطمرة  بأراضي 48، واعتداءين في محافظة شمال غزة بالقطاع.

وأوضح التقرير أن اجمالي اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ 67 اعتداءً. أما في الضفة فقد بلغ عدد تلك الاعتداءات 58 اعتداءً، منهم 44 في نابلس، و4 في بيت لحم، و3 في رام الله، و3 في أريحا والأغوار، واعتداءان في الخليل، واعتداءٌ في طولكرم، واعتداءٌ في سلفيت.

وعلى صعيد القدس فقد رُصِدَت 8 اعتداءات: من بينها: 4 اعتداءاتٍ في باحات المسجد الأقصى، واعتداءٌ في الشيخ جرَّاح.

جدير بالذكر أن التقرير يصدر أسبوعيًا عبر مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ضمن برنامج الرصد والتوثيق، ومتوفر بشكل كامل عبر منصات المركز الإعلامية.

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