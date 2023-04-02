قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالأقصى وتجبر المعتكفين على مغادرته

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المصلى القبلي من المسجد الأقصى المبارك، وباحاته.







وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي وأجبرت عشرات المعتكفين فيه والمرابطين على مغادرته بتهديد السلاح، لتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في الصباح تزامنا مع عيد الفصح العبري.

رام الله - دنيا الوطنوأطلقت الجماعات الاستيطانية المتطرفة دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، تزامنا مع ما أعلنه جيش الاحتلال بفرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق الحواجز كافة خلال فترة العيد.وكانت "جماعات الهيكل المزعوم" و"حركة نعود للجبل"، رصدت مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح اليهودي، مشيرة إلى أنها ستقدم لمن يتمكن من ذبح "القربان" داخل المسجد الأقصى 25 ألف شيقل، و2500 شيقل في حال تم اعتقال نشطائها داخل المسجد الأقصى وبحوزتهم "القربان".