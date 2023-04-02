حماس تعقب على اقتحام الاحتلال للمصلى القبلي في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن اقتحام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بعد صلاة التراويح اليوم، جريمة جديدة وإصرار على انتهاك حرمة المسجد وتهديد سلامة المعتكفين فيه، ما يفتح أبواب المواجهة على مصراعيها وبكل السبل الممكنة.وقال حمادة إن "تكثيف الاعتكاف والرباط في الأقصى السبيل الوحيد لحمايته من عدوان الاحتلال ومخططات المستوطنين، وتفريغ الأقصى من المعتكفين تعرية له لتمكين المستوطنين من تنفيذ جرائمهم، وآخرها ما يسمى مخطط ذبح القرابين".وحث أهلنا في القدس والضفة وأراضي 48 على النفير للأقصى والدفاع عنه وعن المرابطين فيه، وعلى أبناء شعبنا كافة إسناد المعتكفين بالأقصى بكل الوسائل، وتكثيف هذه النصرة خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري.يشار إلى أن قوات الاحتلال أخرجت بالقوة مساء اليوم، المعتكفين بالمصلى القبلي من المسجد الأقصى، واقتادتهم إلى جهة باب المغاربة لإخراجهم من المصلى.وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.