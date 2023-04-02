شرطة دمشق تُوضح حقيقة الانفجار الذي وقع في منطقة المزة

رام الله - دنيا الوطنوقع انفجار، مساء يوم الأحد، في منطقة المزة بالعاصمة السورية "دمشق".وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الأنباء السورية (سانا): بأن صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات.في حين، تم الاشتباه بأن الانفجار ناجم عن قصف إسرائيلي بعد مزاعم باختراق طائرة مسيرة على الحدود مع سوريا مساء اليوم.وذكرت (القناة 14) الإسرائيلية: بعد أقل من ساعة على اختراق الطائرة المسيرة، أنباء قبل قليل عن دوي انفجارات في منطقة دمشق.