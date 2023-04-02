شؤون فلسطينية

هنية يتحدث عن استراتيجية حماس في الوقت الحالي وآخر المستجدات السياسية

هنية يتحدث عن استراتيجية حماس في الوقت الحالي وآخر المستجدات السياسية
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، مساء الأحد، من النتائج المترتبة على الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والضفة وعمليات الاغتيال والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف هنية: "إننا أمام لحظة تاريخية تحمل جملة من الآفاق الرحبة التي تساعد شعبنا على المضي قدمًا في مشروع التحرر ومواجهة مخططات الحكومة الإسرائيلية".

وأكد أن كل محاولات تصفية القضية فشلت أمام صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في غزة والضفة وأراضي ال48 والشتات، وأي محاولات جديدة ستؤول لذات المصير.

وشدد هنية على أهمية ما تشهده الضفة من حالة انطلاق وتصاعد للمقاومة وخاصة في القدس ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وسياسات الحكومة الراهنة التي تحاول حسم الصراع من بوابة القدس، مؤكدًا أن الضفة خرجت عن سيطرة الاحتلال وعن أية "مؤامرات أمنية" في المنطقة.

وأضاف: "إننا وصلنا إلى مرحلة اللاعودة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرًا "التفكك من الداخل والاحتجاجات التي تشهدها شوارع الكيان بشكل شبه يومي ضد الحكومة الجديدة أحد مظاهر هزيمة هذا الكيان وفشل مشروعه في المنطقة".

واستعرض رئيس حركة حماس المستجدات السياسية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، معتبرًا أن متغيرات أربع مهمة تسيطر على المشهد حاليًا، أولها المتغير الفلسطيني متمثلًا في تصاعد المقاومة في القدس والضفة، ثم المتغير الإقليمي في حالة المصالحات بين العديد من الدول، ثم ما يشهده الكيان الإسرائيلي، وأخيرًا المتغير الدولي المتمثل بتشكل نظام متعدد الأقطاب.

كما استعرض الاستراتيجية التي تتحرك حماس عبرها في 3 مسارات، الأول تصعيد الجبهة ضد الاحتلال من خلال استمرار المقاومة وتطوير قدراتها في الضفة وغزة ودور شعبنا في 48 والشتات، وثانيًا بناء وحدة فلسطينية داخلية على أساس المقاومة، إضافة إلى بناء تحالفات استراتيجية قوية داعمة للقضية، مؤكدًا انفتاح الحركة على مختلف مكونات الإقليم والمجتمع الدولي.

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