قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من جنين والقدس بينهم أسير محرر

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب رمزي العباسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.







وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت العباسي بعد أن أوقفته وهو يقود مركبته في القدس، واقتادته إلى مركز تحقيق "المسكوبية".

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أسيرا محررا من بلدة كفر دان غرب جنين.وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر صالح مصطفى عابد، على معبر الكرامة أثناء عودته من أداء مناسك العمرة.