شؤون فلسطينية

فتّوح يحذر من دعوات اقتحام المستوطنين للأقصى خلال عيد الفصح

فتّوح يحذر من دعوات اقتحام المستوطنين للأقصى خلال عيد الفصح
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
‏حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتّوح من الدعوة التي وجها المتطرف المجرم وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير التي دعا فيها كل اليهود لاقتحام المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، إن تحريض الحكومة الفاشية ووزرائها على خطورة الاقتحام، وقيام مجموعات ما يسمى جبل الهيكل المتطرفة، بنصب مذبح على السور الجنوبي من أسوار القدس، وعمل تدريبات على تقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي، والمراسم التي ستقام قرب المسجد الأقصى، ستشعل المنطقة وتدخلها في أتون حرب دينية يتحمل مسؤوليتها حكومة اليمين المتطرف الفاشية.

وأضاف أن حجم التحريض وعمليات البطش والتنكيل بحق المصلين بالمسجد الأقصى، وما تخطط له الجماعات المتطرفة يخشى أن يكرر مجزرة الحرم الإبراهيمي بالخليل، أو القيام بعمل جنوني وتكرار عملية إحراق المسجد الأقصى.

وطالب فتّوح، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للجم هذا الجنون الارهابي الذي تقوده حكومة الاحتلال الفاشية والتي لن يقتصر تأثيرها على الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط.

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