الاحتلال يكشف تفاصيل اعتراض مسيّرة مجهولة شمال فلسطين

وأضاف: قمنا بإسقاط المسيرة في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي خطر، ولم يتم تفعيل أي إنذار.





ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، تقديرات الجيش أن الطائرة التي اخترقت الأجواء من جهة سوريا وتم اعتراضها هي طائرة إيرانية.







وكانت قد ذكرت (القناة 14)، أن سلاح الجو أسقط طائرة مُسيرة في الشمال

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، تفاصيل اعتراض طائرة مسيرة في شمال فلسطين.وقال: تم استنفار مروحيات وطائرات مقاتلة قبل قليل لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة اخترقت الأجواء من جهة سوريا.