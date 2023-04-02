الشؤون المدنية تعلن موعد استرداد جثمان الشهيد سند سمامرة من الظاهرية

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء يوم الأحد، موعد استرداد جثمان الشهيد سند محمد سمامرة من الظاهرية بالخليل.







وقالت الهيئة في بيان لها: إنه وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ، من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم إستلام جثمان الشهيد سمامرة من بلدة الظاهرية، صباح غد الاثنين.







وكان الشهيد سمامرة، قد استشهد برصاص جيش الاحتلال بالقرب من مستوطنة (حفات يهودا)، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، بتاريخ 11-1-2023.



رام الله - دنيا الوطن