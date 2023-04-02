دولي

رئيس شاباك: إسرائيل تعيش في خضم فترة حساسة ومعقدة

رئيس شاباك: إسرائيل تعيش في خضم فترة حساسة ومعقدة
رئيس شاباك: إسرائيل تعيش في خضم فترة حساسة ومعقدة
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس جهاز شاباك، رونين بار، مساء يوم الأحد، أن إسرائيل تعيش في خضم فترة "أمنية" حساسة ومعقدة.

وقال بار: إن "الإنذارات الساخنة حول تنفيذ عمليات وصلت لمرحلة غير مسبوقة في أعدادها خلال الآونة الأخيرة".

وأشار إلى أن شاباك بالتعاون مع الجيش وموساد والشرطة يعملون باستمرار على إحباط العمليات سواء في الساحات القريبة أو البعيدة.

وأضاف بار: "لا أنصح أيًا من أعدائنا بأن يختبر تماسكنا في مواجهة أي تهديد"، بحسب قناة (كان) الإسرائيلية.

وأكمل: "لدينا نظام أمني موحد يعرف كيف يدافع عن مواطنينا بقبضة حديدية تعرف كيف تضرب كل أعدائها"، حسبما ذكر.

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