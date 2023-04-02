إدارة المعابر تُوضح بشأن آلية عمل معبر الكرامة الفترة المقبلة

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، اليوم الأحد، عن بدء العمل على معبر الكرامة بنظام الـ24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين اعتباراً من صباح الأحد المقبل.







وأوضحت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي، أن المعبر سيعمل طيلة أيام الأسبوع 24 ساعة عدا الجمعة والسبت، حيث يعمل المعبر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً في كلا الاتجاهين.

رام الله - دنيا الوطنوبسبب الأعياد اليهودية، سيعمل المعبر يوم الأربعاء 5/4/2023 حتى الساعه 12 ظهراً، ويوم الخميس 6/4/2023 حتى الساعه 4 عصراً.وأكد مهنا بأن كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة على المعبر على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمواطنين.