الجهاد الإسلامي تُعلق على حفل إفطار شارك به ضباط إسرائيليون في الخليل





وقالت في تصريح صحفي، إن "هذه التصرفات مرفوضة في ظل جرائم الاحتلال وإرهابه المتواصل بحق شعبنا ومقدساته وطعنة في خاصرة المقاومة الباسلة".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يظهر مجموعة من رجال أعمال ورجال إصلاح ومخاتير عشائر في محافظة الخليل يشاركون ضباط من الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في حفل إفطار مساء أمس.





رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، قيام رجال أعمال وشخصيات عشائرية في محافظة الخليل من تنظيم إفطار جماعي أمس، واستقبال شخصيات وضباط من الإدارة المدنية في جيش الاحتلال.