اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تدين حفل إفطار شارك به ضباط من الجيش بالخليل





وتدعو اللجنة الوطنية شعبنا في كل مكان، بالذات في جبل الخليل

المناضل، بـ "عزل رموز الخيانة ومقاطعتهم شعبياً لإجهاض مخططات الاحتلال لإحياء روابط القرى" كأداة لخدمة مشروعه الاستعماري".



وتقول اللجنة إن هذا "اللقاء الخياني يأتي في يوم استشهاد الدكتور

محمد العصيبي من عشائر النقب العربية الفلسطينية الصامدة، وفي الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال من جرائمه بحق شعبنا بالذات في المسجد الأقصى ومحاولته منع المصلين من الوصول إليه في شهر رمضان المبارك".



وأضافت: "كما يأتي هذا الاحتفال بممثلي نظام الاستعمار-الاستيطاني وأبارتهايد الإسرائيلي ليقدّم ورقة توت مهترئة للتغطية على سياسة التطهير العرقي الممنهج لشعبنا الصامد المقاوم في ربوع فلسطين التاريخية، من النقب إلى مسافر يطا ومن

سوسيا إلى القدس. فعلى مرمى حجر من مكان عقد الإفطار الخياني، يعمل الاحتلال على تهجير أكثر من 1200 فلسطيني من منطقة المسافر، ناهيك عن منع المواطنين من الوصول إلى المياه والأراضي والتهديد المتكرر بالقتل".



وقالت: "إن هذه اللقاءات الوقحة مع ممثلي الاحتلال لا تجري في الفراغ، بل في سياق تفاقم التطبيع الرسمي، والمتمثل بالاستمرار في التنسيق الأمني على الرغم من قرارات منظمة التحرير الفلسطينية - الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا- القاضية بوقفه بشكل كامل".



رام الله - دنيا الوطنأدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) لقاء الإفطار الذي "جمع بين بعض من يدعون تمثيل بعض العشائر من محافظة الخليل مع ضباط من جيش الاحتلال، تحديداً من الإدارة المدنية وبعض الضباط السابقين لمصلحة السجون الإسرائيلية.