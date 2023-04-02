شاهد: حفل إفطار فلسطيني يشارك به ضباط إسرائيليون في محافظة الخليل

بدورها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قيام رجال أعمال وشخصيات عشائرية في محافظة الخليل من تنظيم إفطار جماعي أمس، شارك به ضباط من الإدارة المدنية في جيش الاحتلال.



