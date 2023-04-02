شاهد: حفل إفطار فلسطيني يشارك به ضباط إسرائيليون في محافظة الخليل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يظهر مجموعة من رجال أعمال ورجال إصلاح ومخاتير عشائر في محافظة الخليل يشاركون ضباط من الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في حفل إفطار مساء أمس.
بدورها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قيام رجال أعمال وشخصيات عشائرية في محافظة الخليل من تنظيم إفطار جماعي أمس، شارك به ضباط من الإدارة المدنية في جيش الاحتلال.
وشددت في تصريح صحفي، على أن "هذه التصرفات مرفوضة في ظل جرائم الاحتلال وإرهابه المتواصل بحق شعبنا ومقدساته وطعنة في خاصرة المقاومة الباسلة".
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