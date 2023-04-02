شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية ترحب بمبادرة الهيئة العليا للعشائر لإنهاء الانقسام

المبادرة الوطنية ترحب بمبادرة الهيئة العليا للعشائر لإنهاء الانقسام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحب القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، نبيل ذياب،  بالمبادرة التي أطلقتها مؤخرا الهيئة العليا لشؤون العشائر على لسان مفوضها العام عاكف المصري الداعية لتطبيق كافة الاتفاقات الموقعة بشأن المصالحة بما فيها وثيقة الاسرى. 

وثمن دياب في تصريح صحفي، هذه الخطوة التي بادر إليها الاخوة الكرام في الهيئة  العليا لشؤون العشائر والتي تأتي في وقت أحوج ما يكون إليها شعبنا للوحدة و التلاحم لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية بما في ذلك الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال العنصري الفاشي.

ودعا دياب لمواصلة وبذل الجهود إزاء تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها و يبذلها وجهاء العشائر من اجل تحقيقها وأيضا لضمان السلم الأهلي والمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

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