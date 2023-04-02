دولي

يائير لبيد: حكومة نتنياهو ستقتطع ميزانيات لتمويل جيش البلطجية الخاص بمهرج تيك توك

يائير لبيد: حكومة نتنياهو ستقتطع ميزانيات لتمويل جيش البلطجية الخاص بمهرج تيك توك
نتنياهو ولبيد
رام الله - دنيا الوطن
هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية المصادقة على إنشاء "الحرس الوطني" الخاص بوزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

وقال لبيد: إن "حكومة نتنياهو وافقت على اقتطاع ميزانيات من أجل تمويل ميليشيا بن غفير الخاصة".

وأضاف: "سوف يقلصون ميزانيات الصحة والتعليم والأمن وكل ذلك لتمويل جيش البلطجية الخاص بمهرج (تيك توك) والبيتا".

وتابع لبيد: أن "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة".

وصادقت حكومة الاحتلال، بشكل رسمي، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على إنشاء الحرس الوطني، تحت إشراف بن غفير.

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