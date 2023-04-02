يائير لبيد: حكومة نتنياهو ستقتطع ميزانيات لتمويل جيش البلطجية الخاص بمهرج تيك توك

رام الله - دنيا الوطنهاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية المصادقة على إنشاء "الحرس الوطني" الخاص بوزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.وقال لبيد: إن "حكومة نتنياهو وافقت على اقتطاع ميزانيات من أجل تمويل ميليشيا بن غفير الخاصة".وأضاف: "سوف يقلصون ميزانيات الصحة والتعليم والأمن وكل ذلك لتمويل جيش البلطجية الخاص بمهرج (تيك توك) والبيتا".وتابع لبيد: أن "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة".وصادقت حكومة الاحتلال، بشكل رسمي، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على إنشاء الحرس الوطني، تحت إشراف بن غفير.