شؤون فلسطينية

حماس تدعو للاستنفار وشد الرحال إلى المسجد الأقصى

حماس تدعو للاستنفار وشد الرحال إلى المسجد الأقصى
مستوطنون في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اعتداء الاحتلال السّافر على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه ليلة أمس الأحد، ومحاولة إجبارهم على مغادرة المصلّى القبلي بالقوّة وقطع الكهرباء عنهم، وعدّته استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً فاضحاً لحرمة المقدسات وحرية العبادة المكفولة في كل الشرائع والقوانين الدولية.

ودعت الحركة في تصريح صحفي الأحد، أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة وأراضي عام 48، إلى الاستنفار وتكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط والاعتكاف فيه، والدفاع عنه في مواجهة مخططات الاحتلال والجماعات الصهيونية المتطرفة التي تسعى لذبح القرابين ولإحياء طقوسها في باحات المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، خلال الأيام القادمة.

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