الحكومة الإسرائيلية توافق على مقترح بن غفير بإنشاء الحرس الوطني

رام الله - دنيا الوطنصادقت الحكومة الإسرائيلية، بشكل رسمي، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على إنشاء الحرس الوطني، تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.وقررت الحكومة، اقتطاع بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء الحرس الوطني، وذلك تماشيًا مع وعد رئيسها بنيامين نتنياهو ، لبن غفير، خلال مفاوضات تجميد الإصلاحات القضائية، بحسب ما أفاد موقع صحيفة (يديعوت أحرنوت).وتمت الموافقة على القرار بعد سلسلة نقاشات، ووسط خلافات بين معظم الوزراء وبن غفير، حيث عارض الغالبية هذه الاقتطاعات من الوزارات، قبل أن يقنعهم نتنياهو بذلك.وتأتي هذه الموافقة رغم التحذيرات من الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن من هذه الخطوة وتأثيرها على عمل الشرطة والتداخل الأمني في المهام، واستغلالها من قبل بن غفير لمصالح شخصية ويمينية متطرفة.