التشريعي بغزة: ذبح القرابين سيُفجّر المنطقة





وحيّا مجلس النواب الأردني الذي اتخذ قراره بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، مطالبًا القيادة الأردنية والأوقافَ الإسلاميةَ في القدسِ لترجمة القرار بفرضه على أرض الواقع؛ لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



ودعا أبو حلبية العرب والمسلمين وأحرار العالم للقيام بمسيرات حاشدة في الساحات العامة، وأمام سفارات الاحتلال؛ رفضًا لاحتلاله أرض فلسطين، وضد إجراءات المستوطنين.



وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ولجم الاحتلال لوقف مثل هذه الدعوات الخطيرة والتي ستكون عواقبها وخيمة على المنطقة بأسرها.



وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، بالوقوف وقفة جادة في وجه الاحتلال، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية من الغطرسة والعربدة المستمرة.





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي بغزة أحمد أبو حلبية أنّ "تهديد المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى سيُفجّر المنطقة، وسيجد المغتصبون أمامهم بركانًا سيحرق كيانهم المزعوم".وشدّد أبو حلبية خلال مؤتمر صحفي، عقدته لجنة القدس والمؤسسات العاملة بغزة، على أنّ المسجد الأقصى هو ملك خالص للمسلمين وحقٌّ مقدسٌ لهم دون سائر الملل والأديان.ووجّه رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس دعوته لدائرة الأوقاف الإسلامية، لإعلان حالة الطوارئ في المسجد الأقصى المبارك؛ لتحشيد الحشود وتنظيم الصفوف وفتح أبواب الأقصى للاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى وساحاته.وحيا أبو حلبية المقدسيين ودعاهم للنفير وتكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى، والرباط فيه خلال الأيام والليالي المتبقية من شهر رمضان لصد أيّ محاولات لاقتحامه ومنع تقديم قرابين المستوطنين داخله.ودعا جموع الفلسطينيين، للنفير وشد الرحال للمسجد الأقصى، وتكثيف التواجد فيه لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية لفرض التقسيم الزماني والمكاني وتقديم القرابين الحيوانية فيه.كما دعا أبناء شعبنا والفصائل الفلسطينية لإسناد القدس وأهلها، والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، والاستعداد لدرء الاحتلال عن المسجد الأقصى.