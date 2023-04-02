رويترز: السعودية تعتزم دعوة للرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية المقبلة





وشهدت الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، تحسناً كبيراً في العلاقات بين سوريا من جهة، ودول عربية مثل الإمارات والسعودية ومصر، من جهة أخرى.





وكانت العلاقات بين سوريا ودول عربية عدة شهدت قطيعة دبلوماسية كبيرة، إثر أحداث الثورة السورية التي بدأت شرارتها عام 2011.





ومنذ ذلك الحين لم تشارك سوريا في أي قمة عربية، بسبب اتهامات لنظام الرئيس السوري، بارتكاب جرائم حرب وإبادة بحق شعبه.



وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قالت في الـ 26 من آذار/مارس الماضي، إنه من المنتظر أن تُعقد القمة العربية الـ 32 بالمملكة العربية السعودية في 19 أيار/ مايو المقبل عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع الحكومة السعودية.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (رويترز) للأنباء: أن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في القمة العربية المقررة عقدها في المملكة في شهر آيار/مايو المقبل.