مفتش عام سابق للشرطة: بن غفير قد يستخدم "الحرس الوطني" لتدبير انقلاب

رام الله - دنيا الوطنحذر مفتش عام سابق لشرطة الاحتلال، اليوم الأحد، من أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، قد يستخدم "الحرس الوطني" الذي يسعى إلى إقامته، من أجل تدبير وتنفيذ انقلاب ضد الحكومة.وبهذا التحذير ينضم المفتش السابق للشرطة، موشيه كرادي، إلى مجموعة من القادة السابقين للشرطة الذين حذروا من هذه الخطوة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وقال موشيه كرادي، الذي قاد الشرطة بين عامي 2004-2007، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ينبغي أن يكون حذرا قبل منح مثل هذه القوة للوزير اليميني المتطرف، محذراً من أن بن غفير "سيستخدمها ضده يوما ما".وقال كرادي متحدثا خلال حدث في المجلس الإقليمي "عيمك حيفر": إن نتنياهو "يجب أن يتعلم القليل من التاريخ وأن يرى ما يحدث في البلدان التي يمتلك فيها السياسيون قوات مسلحة خاصة بهم. مسافة قصيرة تفصل بين هذا وبين حقيقة أنه، بهذه السلطة، يمكن للسياسي الاستيلاء على مكتب رئيس الوزراء وشن انقلاب".وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، عارضت مقترح إنشاء "الحرس الوطني" برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.وبحسب موقفها، هناك عائق قانوني أمام إنشائه لأن الشرطة تستطيع التعامل مع المعضلات الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية، وفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية.كما بعث المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، بمذكرة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وإلى بن غفير، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هانغبي.وأوضح شبتاي في المذكرة، مخاطر إقامة الوحدة الأمنية الجديدة "الحرس الوطني" الذي يطالب بن غفير بإقامتها، والتي تلقى وعداً من نتنياهو بذلك الأسبوع الماضي.ويحذر المفتش العام للشرطة، من تضارب إصدار الأوامر التي من شأنها السيطرة الميدانية على الأحداث عند وقوعها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).كما حذر من تضارب الأدوار والمصالح ومجالات النشاط للفرع الأمني المزمع إنشاؤه وبقية أفرع الأمن العاملة حاليا على الساحة.واستعرض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الأضرار التي تنطوي عليها إقامة مثل هذه القوة الجديدة وانعكاسات ذلك على عمل بقية أفرع أجهزة الأمن وتأثيرها على القدرة في إدارة أجهزة الأمن والتنسيق الحاصل بينها كأجهزة أمن تعنى بالأمن الداخلي في إسرائيل.