شؤون فلسطينية

وزارة الحكم المحلي ترعى توقيع اتفاقيتين للطاقة الشمسية لصالح بلديتي السموع وجبع

وزارة الحكم المحلي ترعى توقيع اتفاقيتين للطاقة الشمسية لصالح بلديتي السموع وجبع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت بلديتي السموع بمحافظة الخليل، وجبع بمحافظة جنين، اتفاقيتي شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الشمسية، وذلك برعاية وزارة الحكم المحلي ضمن إطار مشروع " شمسي" المنفذ بالشراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وحضر حفل التوقيع الذي جرى في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأحد، وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومدير مشروع "شمسي" ياسر الخالدي، ومدير عام الإدارة العامة للتنمية والاستثمار في الوزارة محيي الدين العارضة وطواقم الإدارة، ورئيس بلدية السموع، ورئيس بلدية جبع وممثلين عن الشركات.

وتأتي الاتفاقية الأولى بين بلدية السموع وشركة اكسلنت حيث تم اعتماد نموذج (BOT)، والاتفاقية الثانية بين بلدية جبع وشركة الاوائل معتمدين على نموذج للشراكة لمدة 25 عام.

بدوره، بارك الصالح توقيع مثل هذه الاتفاقيات بين البلديات وشركات القطاع الخاص والتي من شأنها تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الطبيعية، والذي ينسجم مع توجهات الحكومة فيما يتعلق بالانفكاك عن الاحتلال.

وأشار الصالح إلى أن الوزارة تولي الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتنفيذ مثل تلك المشاريع الاستراتيجية أولوية قصوى نظراً لأهميتها في التغلب على التحديات والعراقيل التي يحاول الاحتلال فرضها ويحول من خلالها دون تحقيق تنمية شاملة في شتى المجالات الحيوية.

جدير بالذكر أن برنامج "شمسي" الذي يهدف إلى تسهيل إنشاء الشراكات وتمويل جزء من المشاريع التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي لتحسين البنية التحتية المستدامة ومستوى الخدمات في مجال الطاقة في الهيئات المحلية المستهدفة.

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