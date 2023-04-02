الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر آذار 2023م، حيث واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها للقانون الإنساني والدولي، والاعتداء على المقدسيين وسفك دمائهم والتنكيل بهم.وشهد الشهر المنصرم استشهاد الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة في النقب، برصاص قوات الاحتلال قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث أفاد شهود عيان أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الرصاص بعد محاولة الشاب التدخل والدفاع عن فتاة كانوا يعتدون عليها بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد قرب باب السلسلة.كما وأعلنت "جماعات الهيكل المزعوم" و"حركة نعود للجبل"، رصدها مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح اليهودي. حيث ذكرت الجماعتان الاستيطانيتان، أنهما ستقدمان لمن يتمكن من ذبح "القربان" داخل المسجد الأقصى 25 ألف شيقل، و2500 شيقل في حال تم اعتقال نشطائها داخل المسجد الأقصى وبحوزتهم "القربان". وأطلقت الجماعات الاستيطانية المتطرفة دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، حيث بعث 15 حاخاما رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، طالبوا فيها بالسماح للمستوطنين بذبح قرابين عيد الفصح لهذا العام في الأقصى المبارك.·الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك:-اقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف يهودا غليك، الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.- اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وطقوساً تلمودية في باحاته، بالإضافة إلى قيام عدد منهم بـ"السجود الملحمي" بالقرب من أبوابه، فيما انتشرت قوات شرطة الاحتلال في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين.-أجبرت شرطة الاحتلال المعتكفين داخل المسجد الأقصى على الخروج منه، حيث اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال، المسجد القبلي وأخلت المعتكفين فيه، ومنعت من يغادره من العودة إليه.-شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.-اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من المسجد الأقصى المبارك، أثناء اقتحامها المسجد القبلي، عرف منهم حسنين رمانة من ضاحية السلام في عناتا، وعلي ومراد صندوقة، عقب الاعتداء على المصلين المتواجدين هناك وإبعادهم عن المكان.-اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك، وأزالت يافطات علقها شبان عقب صلاة الجمعة، تدعو إلى نصرة المسجد الأقصى وتحث على شد الرحال إليه خلال شهر رمضان المبارك.-اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إبراهيم خليل وهارون أبو سنينة عقب اقتحامها المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك.-اعتقلت قوات الاحتلال الناشط المقدسي نظام أبو رموز، من المسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى مركز تحقيق "باب السلسلة"، وذلك بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد، ورفضه الخروج منه.-أغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة، وحاصرت الموجودين فيه، حيث أطلقت الرصاص صوب شاب اعلن عن استشهاده لاحقاً، عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، كما أغلقت باب الزاهرة وباب العامود ومنعت المواطنين من دخول البلدة القديمة.-اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اعتدائها على المواطنين قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت على المواطنين والمحلات والبسطات التجارية في سوق القطانين بالبلدة القديمة.-أعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثانية من شهر رمضان، وذلك بنصبها عدة حواجز عسكرية بمدينة القدس المحتلة، ووضعت متاريس حديدية ونصبت حواجز على مفترقات طرق وشوارع رئيسية، في حي المصرارة، وباب الساهرة، وشارع الأنبياء، وغيرها.-أبعدت سلطات الاحتلال المواطن هارون أبو سنينة عن المسجد الأقصى المبارك مدة ستة أشهر.-اعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على الشاب المقدسي محمد برقان، عند "باب المجلس" بعد خروجه من صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك.-أفرغت عائلة شقيرات في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، محتويات منزلها، بعد تسلمها إخطارا من محكمة الاحتلال بهدمه، بذريعة البناء دون ترخيص. حيث ان قرار الهدم يطال منزل يضم شقتين لشقيقين بمساحة 220 مترا، يؤويان 10 أنفار معظمهم من الأطفال.-أخطرت قوات الاحتلال المقدسي عماد الحسيني بإخلاء منزله في حي "واد قدوم" ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، تمهيداً لهدمه.-هدمت آليات الاحتلال 3 منازل في حي واد الجوز بمدينة القدس المحتلة، تعود ملكيتها لعائلة طوطح، وتؤوي 20 شخصاً بحجّة البناء غير المرخّص.-هدمت قوات الاحتلال معملاً للطوب في حي واد الجوز بمدينة القدس المحتلة، واستولت على معداته، حيث ان المعمل أنشئ قبل 50 عاماً على أرض وقف، والهدف من هدمه الاستيلاء على الأرض، كما استولت قوات الاحتلال على خزان للسولار لعائلة السلايمة.-هدمت آليات الاحتلال، منزلين للمواطن محمد إبراهيم أبو طير وشقيقته بمنطقة أم طوبا في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.-أزالت قوات الاحتلال 3 غرف زراعية من الصفيح في بريّة السواحرة شرق محافظة القدس، بحجة عدم الترخيص.-أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل عائلة باسل الزلباني، في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة، تمهيداً لهدمه.-استولت سلطات الاحتلال على مركبة الأسير المقدسي المحرر محمد درباس من القدس وحجزت على أمواله البنكية. كما احتجزت مركبة الأسير المحرر أيوب نعمان عفانة على حاجز مزموريا بالقدس المحتلة، كما قامت بالحجز على حسابه البنكي، واستولت على مركبة والد الأسير المقدسي بشار العبيدي، وأوقفت والدته وحققت معها ميدانيا عند حاجز قلنديا العسكري، وأغلقت الحساب البنكي الخاص بهم واستولت على الأموال الموجودة فيه.-طرحت حكومة الاحتلال مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافاً لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية. وذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن "دائرة أراضي إسرائيل" نشرت مناقصات لبناء 747 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيتار عيليت" (المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم)، و193 وحدة في مستوطنة "إفرات"(المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم).-نشرت حكومة الاحتلال مناقصة لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة "جيلو" في القدس الشرقية المحتلة.-تسرّع بلدية الاحتلال في مدينة القدس، بناء حي استيطاني جديد جنوب المدينة، سيضم أكثر من 1200 وحدة استيطانية. ووفقا لتقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11) فإن الحي الاستيطاني سيربط بين مستوطنة "غفعات هماتوس" قرب بلدة بيت صفافا، و"هار حوما" بجبل أبو غنيم، وبالتالي تقع أجزاء كبيرة منه خلف "الخط الأخضر"، ويمنع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم.-استولت قوات الاحتلال على مركبة والد الأسير المقدسي المحكوم بالسجن 12 عاما، محمد فرحات من بلدة سلوان، أثناء مروره على حاجز زعيم العسكري شرق القدس المحتلة.-اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي نور الدين دويك أثناء مروره عن حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.-اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين المتواجدين في خيمة الإسناد حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفضاً لقرارات الاحتلال محاولة تهجير سكانه، لصالح جمعيات استيطانية، وهدم منازل المواطنين.- اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في حي بئر أيوب في بلدة سلوان بالقدس.-اعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال بالضرب على المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في وقفة منددة بإجراءات الاحتلال في حي الشيخ جراح، والمتمثلة بإخلاء سكان الحي.-اختطفت قوات خاصة "مستعربون"، الشاب يزيد الشويكي، وآخر لم تعرف هويته، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.-اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، الشاب محمود أسعد الشوعاني من مخيم قلنديا شمال القدس، أثناء تواجده في مكان عمله بشارع القدس في مدينة البيرة.-شهدت بلدة جبل المكبر بالقدس، اعتقال الشاب أحمد أبو خديجة، أثناء عودته إلى منزله في البلدة.-استولت قوات الاحتلال على مركبة الأسير المقدسي المحرر مهدي سياج، على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. كما استولت على مركبة والد الأسير المحرر عبادة دنديس، في منطقة باب الزاهرة بالقدس المحتلة.-اعتقلت قوات الاحتلال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والشاب جمال عسلي من قرية كفر قرع داخل أراضي العام 48، عقب خروجه من المسجد الأقصى المبارك.-اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد الطويل، ومصعب زاهدة من مدينة القدس، وأويس العوري من بلدة كفر عقب، وسامي أبو غالية، وحسام فرعون، ولؤي رؤوف من بلدة العيزرية، وموسى زهران، ومحمد حميدان من بلدة بدو شمال غرب القدس.-اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة وهم: نسيم شبانة، ووحيد محمود داري، ومحمد الخطيب، والفتى مجد محيسن. كما اعتقلت الباحث المقدسي رضوان عمر من حي الثوري في سلوان عقب اقتحام منزله وتفتيشه.-سلمت سلطات الاحتلال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي، قرارا بتجديد إبعاده عن القدس المحتلة، حتى 20 آب المقبل.-اعتقلت قوات الاحتلال الشاب آدم فهيم أبو كافية، من بلدة بيت إجزا، شمال غرب القدس المحتلة.-اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع عبد الفتاح خالد أبو جليل (19عاما)، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في بلدة عناتا شمال شرق القدس.-اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد الزير من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام منزله.-اقتحم رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، بتعزيزات عسكرية، مدرسة الأمجاد في حي رأس خميس في مخيم شعفاط.-اعتقلت قوات الاحتلال الحاجة المقدسية نفيسة خويص من شارع الواد في مدينة القدس.-اعتقلت قوات الاحتلال الشابة المقدسية ياسمين خصيب من بلدة الطور، والشاب محمود عابدين أثناء تواجدهما في باب العامود، والمواطنة سمر القيسي من بلدة بيت حنينا، وشابا آخر من شارع الواد في البلدة القديمة، عقب الاعتداء عليه.-اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمود عابدين بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة.-اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.-اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية الأقباط في بلدة الرام، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية، وكذلك مركبة شاب. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس المحتلة وداهمت مستشفى المقاصد.-أصيب الشاب المقدسي وسيم هاني العباسي، إثر اعتداء المستوطنين عليه في مكان عمله في شارع يافا غرب القدس.-أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.-نشرت قوات الاحتلال عناصرها في أماكن متفرقة من مدينة القدس المحتلة، تركزت في حي الشيخ جراح ومنطقة جورة العناب قرب بلدة سلوان جنوب الأقصى، واحتجزت شابين قرب حي واد الجوز.-استولت سلطات الاحتلال، على مركبة الأسير المقدسي المحرر عمار الحصري.-أبعدت سلطات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك محمد سرندح عن المسجد لمدة أسبوع قابل للتجديد، بعد استدعائه للتحقيق مع مخابراتها.-اعتدت قوات الاحتلال على عائلة المواطن سامر الصفدي، بعد اقتحامها منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بذريعة التأكد من وجود نجلها الطفل أنس داخل المنزل، التزاما بقرار الحبس المنزلي المفروض عليه منذ آب العام الماضي. حيث اعتدت قوات الاحتلال على والدة الأسير وشقيقتها بالضرب المبرح، كما اعتدت على الطفل أنس وأصابته بجروح برأسه.-اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية شبان من مخيم شعفاط وبلدة عناتا، عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم، وهم: عدي الضابط ، وعمار محيسن، وعز الدين الفقيه، وأيمن علقم، وعيسى محمد علي، ويزن سلامة، وناصر الكسواني، وأحمد الكسواني.-اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: عبد الناصر أبو سنينة، وأحمد نجيب من البلدة القديمة، ومواطنًا من بلدة حزما شمالًا لم تعرف هويته، بعد أن هاجمت وحدة إسرائيلية خاصة مركبته، وإبراهيم درباس بعد ملاحقته والاعتداء عليه بالضرب المبرح في بلدة العيسوية شرقا.-سلّمت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة "فتح" في مدينة القدس شادي مطور، قرارا بتجديد منعه من دخول الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر إضافية.-اعتقلت قوات الاحتلال ووحدات "المستعربين" عددا من الشبان خلال مواجهات اندلعت في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.-اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نعمان أبو اسنينة من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.-اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الرازم، من حي باب حطة في مدينة القدس المحتلة.-اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة عرف منهم الشابين إبراهيم خليل وهارون أبو سنينة عقب اقتحامها المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال شابا من درجات باب العامود.-اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين، أحمد وفادي أبو غربية، بعد محاصرة منزلهما في بلدة الرام، شمال مدينة القدس المحتلة.-أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام، شمال مدينة القدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أدت إلى إصابة طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أثناء تواجده في محيط مدرسته.-اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: أيهم الشاعر من بلدة الطور، ومالك العجلوني من العيزرية، وقصي إبراهيم من عناتا، ويوسف زاهدة من سلوان، وأحمد نجيب الأعور من حي الثوري، بعد الاعتداء عليه ورشه بغاز الفلفل.-اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، وهم: بلال حلبية وقسام حلبية بعد اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة أبو ديس جنوب شرق المحافظة، وأمير الكسواني من بلدة عناتا، شمال شرق القدس، بعد دهم منزله وتفتيشه.-أعطب مستوطنون إطارات عدد من مركبات المواطنين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية.-اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أكرم عبيد من بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.-اعتقلت قوات الاحتلال الفتى فؤاد طارق احمد من بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.-اعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على الشاب المقدسي محمد برقان، عند "باب المجلس "بعد خروجه من صلاة الفجر بالمسجد الأقصى.-اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عزمي إياد منصور بعد أن داهمت منزله وفتشته، في بلدة بدو، شمال غرب القدس المحتلة.-اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية الشابين أحمد هشام مطير، ووليد صقر الأصلع، خلال تواجدهما في الشارع الرئيسي لبلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.-اعتقلت قوات الاحتلال الفتى فؤاد طارق أحمد (16 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة.-اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد هاشم السلايمة من باب العمود في القدس المحتلة، فيما اعتقلت الشابين صالح فاخوري ومحمد أبو فرحة من باب الأسباط.-أصيب عدد من المواطنين بالاختناق في اعتداء لقوات الاحتلال على إستاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال محيط الإستاد، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الملعب، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الفريقين والمشجعين في المدرجات بالاختناق، بينهم أطفال.-اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد عبد الله السقا، ويوسف مازن شحادة، من مخيم قلنديا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.-اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سعيد رمضان دبش، بعد أن داهمت منزله، وفتشته في بلدة صور باهر.-اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت. كما واقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.-اعتقلت قوات الاحتلال الناشط المقدسي نظام أبو رموز، من المسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى مركز تحقيق "باب السلسلة"، وذلك بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد، ورفضه الخروج منه.